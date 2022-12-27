Дженнифер Лопес шокировала своих поклонников, появившись в новогоднем наряде. Никто не ожидал увидеть на ней такое.

Дженнифер Лопес шокировала своих поклонников, появившись в новогоднем наряде. Никто не ожидал увидеть на ней такое.53-летняяартистка, певица и актриса Дженнифер Лопес поражает своей внешностью. Загорелаякрасотка с длинными волосами и шикарным телом активно гастролирует, участвует вфотосессиях и снимается в клипах.Вот и новаяфотография голливудской звезды довела россиян. В хорошем смысле,конечно. Привыкшие видеть Джей Ло в откровенных нарядах и купальниках зрителибыли приятно удивлены скромным образом артистки. Оставшаяся на фотографии без мужаДженнифер Лопес позирует в игривом платье с бантиками и воротничком.Оценили образ иэксперты. Стилист Ольга Кинденкова проанализировала не только платье, но и полностьювнешний вид звезды и сделала свои выводы. Она считает, что платье выгодноподчеркивает фигуру Лопес. К тому же, в нем сохранен баланс между инфантильностьюи строгостью — забавный принт, но в строгом силуэте. Ольга добавляет, что образкак бы говорит: "Я себе цену знаю".Экспертнапоминает, что немаловажную роль в образе играют прическа и украшения. Лаконичноубранные назад волосы не отвлекают от платья, и подчеркивают баланс простоты,наивности и замысловатости. Дженнифер Лопес однозначно покорила сердцапоклонников рождественским нарядом.