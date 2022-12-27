Дженнифер Лопес шокировала своих поклонников, появившись в новогоднем наряде. Никто не ожидал увидеть на ней такое.
Дженнифер Лопес шокировала своих поклонников, появившись в новогоднем наряде. Никто не ожидал увидеть на ней такое.
53-летняя
артистка, певица и актриса Дженнифер Лопес поражает своей внешностью. Загорелая
красотка с длинными волосами и шикарным телом активно гастролирует, участвует в
фотосессиях и снимается в клипах.
Вот и новая
фотография голливудской звезды довела россиян. В хорошем смысле,
конечно. Привыкшие видеть Джей Ло в откровенных нарядах и купальниках зрители
были приятно удивлены скромным образом артистки. Оставшаяся на фотографии без мужа
Дженнифер Лопес позирует в игривом платье с бантиками и воротничком.
Оценили образ и
эксперты. Стилист Ольга Кинденкова проанализировала не только платье, но и полностью
внешний вид звезды и сделала свои выводы. Она считает, что платье выгодно
подчеркивает фигуру Лопес. К тому же, в нем сохранен баланс между инфантильностью
и строгостью — забавный принт, но в строгом силуэте. Ольга добавляет, что образ
как бы говорит: "Я себе цену знаю".
Эксперт
напоминает, что немаловажную роль в образе играют прическа и украшения. Лаконично
убранные назад волосы не отвлекают от платья, и подчеркивают баланс простоты,
наивности и замысловатости. Дженнифер Лопес однозначно покорила сердца
поклонников рождественским нарядом.