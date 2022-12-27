Юные жители Владимирской области собрали подарки для бойцов в зоне СВО Подарок защитнику - 33. В...

Юные жители Владимирской области собрали подарки для бойцов в зоне СВОПодарок защитнику - 33. В рамках этой акции свой груз в зону СВО собрали самые юные жители региона. Доставлены ли новогодние посылки? Расскажет Мария Платанюк.Кадету Матвею Абрамову - всего 10. Эти подарки вместе с мамой ученик школы №21 собирает для бойцов. Землякам - сладости и мёд. На фронт Матвей отправит и личное послание. На рисунке ёлка - фломастерами и важные слова "С Новым годом, герой!". Идею Матвея поздравить защитников поддержали и его близкие, и весь класс.Матвей Абрамов, кадет, ученик школы №21 г. Владимира:- Им, конечно, дарят резиновые сапоги, батарейки, но это всё не подарки. Я решил поздравить их с Новым годом. Они же не могут отмечать Новый год. У них идёт спецоперация. Мы отправим это всё на фронт.Марина Абрамова, мама Матвея Абрамова:- Конечно, сына я поддержала. Он же кадет. Мы часто проводим время с ветеранами. Он в настольные игры ходит играть в дом ветеранов и концерты организовывает. Сыном горжусь.Новогодняя посылка: доставить срочно! Так подписаны многие коробки. Внутри - конфеты, шоколад, печенье, пряники, сгущёнка, чай. Сладкий груз для наших бойцов собирали тысячи школьников области. Акцию "Подарок защитнику 33", инициатором которой стал 5-й "В" класс 49-ой школы Владимира, поддержали ребята самого разного возраста. Но вот как доставить посылки? С этой просьбой дети обратились в региональное отделение "Единой России".Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного собрания (фракция «Единая Россия»):- Сначала одна из школ города Владимира, потом это пошло по нашим районам Владимирской области. Мальчишки и девчонки покупали за свой счёт, ну понятно, родители помогали, педагоги, конфеты. Паковали всё это, подписывали добрые письма для наших защитников. И когда наша партия узнала об этой акции, она взяла на себя тоже очень важную функцию - доставить эти подарки.Вот коробка от 3"Г" 46-й школы, это посылка от второклассника Саши Матвеева из Малыгинской школы... Подарки защитникам собирали во всех городах и районах. Присоединились даже малыши. Они приносят теплые вещи для бойцов, отправляют сладости, пишут защитникам письма.Елена Тюгова, директор детского сада № 6 г. Владимира:- Мы не можем остаться в стороне, и в такое тяжёлое время наша задача - помочь поддержать наших солдат. И когда задают вопрос, а чем я могу помочь? Ведь я не военный. Я всегда отвечаю: просто теплотой своей души, частичкой сердца.Все подарки направлены в расположение частей, в которых служат мобилизованные от нашего региона. Груз сопровождал депутат Заксобрания Александр Цыганский. С линии фронта для малышей и школьников и вот эта предновогодняя "видеооткрытка". Посылки уже дошли до адресатов.- Хотелось бы выразить большую благодарность детям, школьникам и молодёжи Владимирской области за эти предновогодние подарки, которые нам привезли в зону специальной военной операции. Это очень нам поможет. Согреет. Чуть-чуть немного тепла из дома. И хотелось бы поздравить всех с наступающим Новым годом! Победа будет за нами!!!Мария Платанюк "Вести-Владимир"