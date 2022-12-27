Житель Владимирской области осужден на 12 лет за убийство из самодельного оружия. Житель...

Житель Владимирской области осужден на 12 лет за убийство из самодельного оружия.Житель Петушинского района приговорен к 12 годам лишения свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступленийВ июне 2020 года обвиняемый приобрел через Интернет два сигнальных пистолета и патроны травматического действия. Из пистолетов он собрал огнестрельное оружие, а также изготовил боеприпасы к нему.Однажды, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина поспорил с двумя местными жителями и выстрелил одному из них в голову, второму угрожал убийством.Потерпевший скончался на месте происшествия.Как рассказали в пресс-службе следственного комитета по Владимирской области, суд приговорил обвиняемого к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 120 тысяч рублей.Фото: pxfuel.com/