Жители микрорайона Веризино во Владимире жалуются на работу общественного транспорта В микрорайоне...

Жители микрорайона Веризино во Владимире жалуются на работу общественного транспортаВ микрорайоне Веризино города Владимира вновь проблемы с общественным транспортом. Интервал движения автобусов существенно превышает стандартные 15 минут. Из-за этого в час пик в салонах давка. Местные жители уже написали обращение в городскую администрацию. Слово - Никите Тарбееву.Примерно вот так в Веризино начинается каждое утро. В первом потоке - школьники, своя школа в микрорайоне за все эти годы так и не появилась, во втором - взрослые, едущие на работу. Не опоздать - сложно.Ирина Степовая, жительница микрорайона Веризино:- Здесь очень плохо транспорт ходит, если я не успеваю на автобус - ну даже по времени я не могу подгадать, потому что он, бывает, просто не приедет... Тут ходит мало рейсов, мне вот надо в Загородный. Я могу ехать только на двух: 7С, который раньше хорошо ходил, сейчас стал хуже ходить. А 13С - я не знаю, как он ходит - раз в два часа...Валерий Давыденко, житель микрорайона Веризино:- Никак не могу попасть на автобус. Вот выхожу и каждый раз... Раньше выйдешь - хвост показывает, позже выйдешь - жди двадцать минут. Вот и сейчас табло пустое - не знаешь, сколько ждать.И это еще серые будни, в мороз и снегопад все гораздо сложнее. Это видео снято в начале декабря. Люди часами стояли на остановке, а автобусы просто не могли подъехать.Елена Исайкина, жительница микрорайона Веризино:- Когда здесь было минус 18, люди здесь с детьми стояли, которым нужно было в школу, в детский сад. Замерзали, просто уходили, и в тот день, когда было минус 18, мы вышли в семь часов, а приехали в половине десятого. Это же о чем-то говорит? Седьмой шел по Пекинке. Здесь если проходил, был битком, и мы просто не могли туда попасть. А остальной транспорт шел просто по Пекинке, потому что, видимо, тоже был переполнен.Жители постоянно растущего микрорайона направили коллективное обращение в адрес администрации Владимира с просьбой увеличить количество автобусов девятого и четвертого маршрутов, и тем самым довести интервал движения до пятнадцати - двадцати минут.В мэрии нам заявили, что обращение не только рассмотрели, но и перепроверили. Правда, результаты проверки оказались для жителей Веризино неутешительными.Алексей Алёкин, консультант отдела управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:- 13 декабря, если быть точным, проводили мониторинг. Эту дату, время и место проведения предложила инициативная группа. Так вот, по мониторингу пассажиропотока, загрузка автобусов всего составила 60 процентов. Действительно, сбои какие-то бывают. Бывают по объективным причинам или субъективным, надо понимать: люди и болеют, и пробки на дорогих, и аварии, снегопады, все что угодно. И действительно, сдвигаются интервалы на больший промежуток.В этом случае людям рекомендовано звонить в городское управление транспорта и связи. То есть большой проблемы, в отличие от жителей Веризино, власти областного центра здесь, судя по всему, не видят. Поэтому в ближайшем будущем ситуация с автобусами вряд ли изменится. А пока веризинцы вынуждены осваивать альтернативные виды транспорта.- Веризинцы сейчас так добираются до дома!-Да, да. Как уехать с Веризино...Никита Тарбеев, Егор Герасимов. “Вести-Владимир”