С начала года в регионе более чем на 42% увеличилось количество «умных» устройств, которыми ежедневно пользуются владимирцы.

С начала года в регионе более чем на 42% увеличилось количество «умных» устройств, которыми ежедневно пользуются владимирцы.По данным МегаФона, наиболее востребованы во Владимирской области системы и модули для контроля энергопотребления, охраны дома, работы шлагбаумов и ворот, а также «умные» сигнализации в автомобилях. Пользователи активно управляют приборами через мобильные приложения или СМС-команды — в среднем на терминалы их поступает 41 тысяча в месяц. Этого хватит, чтобы скопировать и отправить в коротких сообщениях все тома романа «Война и мир».«Благодаря сим-картам технику можно контролировать на расстоянии, что делает быт намного комфортнее. Многие наши пользователи уже оценили плюсы таких решений и передали через интернет 77 терабайт данных, что на 60% больше, чем в прошлом году», — говорит директор отделения компании во Владимирской области Екатерина Орлова.С начала 2022 года во Владимирской области проведена модернизация базовых станций в Муроме, Гусь-Хрустальном, Александрове, Петушках и других городах. Новые телеком-объекты запущены во Владимире, Суздале, Коврове, Вязниках, Кольчугино и Муроме. Усилия инженеров привели к тому, что интернет компании в регионе стал самым быстрым. Это подтверждается и данными международного эксперта Ookla.