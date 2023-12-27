Александр Авдеев поздравил ветерана с юбилеем. Губернатор пожелал Зое Кисляковой оставаться такой же жизнелюбивой и открытой. Из телеграм-канала “Авдеев. О важном” Дорогая Зоя

Александр Авдеев поздравил ветерана с юбилеем. Губернатор пожелал Зое Кисляковой оставаться такой же жизнелюбивой и открытой. Из телеграм-канала “Авдеев. О важном” Дорогая Зоя Васильевна! От всей души поздравляю Вас с юбилеем! Вы всю жизнь помогали людям, заботились о близких и сейчас остаётесь солнцем тёплой домашней вселенной. Знаете жизнь с разных её сторон, многое испытали, прошли