Александр Авдеев пришел в гости к Зое Васильевне и поздравил ветерана с юбилеем. Губернатор сыграл на гитаре и исполнил песню “Вечный огонь” из кинофильма “Офицеры”. Из

Александр Авдеев пришел в гости к Зое Васильевне и поздравил ветерана с юбилеем. Губернатор сыграл на гитаре и исполнил песню “Вечный огонь” из кинофильма “Офицеры”. Из телеграм-канала “Авдеев. О важном” Дорогая Зоя Васильевна! От всей души поздравляю Вас с юбилеем! Вы всю жизнь помогали людям, заботились о близких и сейчас остаётесь солнцем тёплой домашней вселенной.