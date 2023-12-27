Александровский городской суд рассмотрит уголовное дело жителя Москвы, обвиняемого в служебном...

Александровский городской суд рассмотрит уголовное дело жителя Москвы, обвиняемого в служебном подлогеЗаместителем Александровского городского прокурора утверждено обвинительное заключение в отношении жителя города Москвы. Он обвиняется в совершении двух преступлений, а именно в присвоении денег с использованием своего служебного положения и в служебном подлоге.С 2019 по 2021 год мужчина занимал должность директора одного из местных рынков, при этом учредителем организации является муниципальное образование город Александров. Используя служебное положение и имея в своем распоряжении служебный автомобиль, обвиняемый практически еженедельно передвигался на нем к месту своего постоянного жительства – в г.Москву. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.А вот потраченный бензин мужчина компенсировал за счет средств организации. Он указывал в авансовых отчетах, что деньги потрачены на нужды рынка. Таким образом причинен ущерб на сумму более 170 тысяч рублей.В ходе расследования обвиняемый вину не признал, вместе с тем, причиненный ущерб компенсировал.Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Александровский городской суд.Фото: freepik.com