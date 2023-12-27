Александровский театр драмы отмечает юбилей
Александровскому театру драмы 30 лет. Юбилей отмечает...
Александровский театр драмы отмечает юбилей
Александровскому театру драмы 30 лет. Юбилей отмечает и его бессменный руководитель Алексей Чернобай. На праздничном вечере, посвященном двойному празднику, побывала и наша съемочная группа.
Юбилей театра встречают, конечно, на сцене! День рождения в Александровской драме проходит в формате капустника. Показывают отрывки из спектаклей, особенно полюбившихся жителям и гостям города. В зале - близкие друзья театра.
Николай Горохов, народный артист России:
- Начиная с детских студий и даже приглашенные артисты: Московские, Владимирские играют здесь с удовольствием. Поэтому я хочу поздравить в первую очередь Алексея Чернобая. Поздравить этот замечательный театр с 30 летием.
За 30 лет было всякое, вспоминают здесь. Александровский театр даже был на грани закрытия. Но его отстояли. Те, кто сегодня тоже в зале. Те, кто выходят на эту сцену и своим творчеством доказывают - театр готов преодолевать любые трудности. За эти годы создано более сотни успешных театральных работ: комедии, драмы, трагедии.
Анна Кузнецова, глава Александровского района:
- Я поклонница не скрываю, я поклонница нашего театра. Я считаю, что наши жители, которые к этому искусству приобщились они тоже с гордостью, чувствуют себя особенными Театр это особое искусство.
Ксения Мельгунова - актриса Александровского театра. Атмосферу за кулисами описывает одним словом - семья.
Ксения Мельгунова, актриса Александровского театра драмы:
- Театр это моя вторая семья и мы здесь все друг друга поддерживаем и когда мы семьей выходим на сцену и играем, вместе, что то создаем, вот это творчество, сказку это незабываемо.
У главного режиссера и бессменного руководителя театра Алексея Чернобая двойной юбилей: театру 30, ему самому - 65. Но ощущение, что наоборот, говорят его коллеги. Режиссер полон энергии и идей. На вопрос, в чем секрет долгих лет успешного руководства, отвечает просто: человечность.
Алексей Чернобай, главный режиссер Александровского театра драмы:
- Простая человечность, быть сначала все таки человеком, потом профессионалом и второе тоже важно быть в профессии и ей не изменять. Но во-первых театр для людей, как великий итальянский режиссер Джорджи Стрелли говорил - театр для людей. Мы не итальянцы, мы ученики Станиславского Константина Сергеевича, но мы также работаем только для людей.
И они высоко ценят свой театр. На ближайшие спектакли раскуплены все билеты.
Федор Лалакин, Андрей Беляков "Вести Владимир"