Александровский театр драмы отмечает юбилей Александровскому театру драмы 30 лет. Юбилей отмечает...

Александровский театр драмы отмечает юбилейАлександровскому театру драмы 30 лет. Юбилей отмечает и его бессменный руководитель Алексей Чернобай. На праздничном вечере, посвященном двойному празднику, побывала и наша съемочная группа.Юбилей театра встречают, конечно, на сцене! День рождения в Александровской драме проходит в формате капустника. Показывают отрывки из спектаклей, особенно полюбившихся жителям и гостям города. В зале - близкие друзья театра.Николай Горохов, народный артист России:- Начиная с детских студий и даже приглашенные артисты: Московские, Владимирские играют здесь с удовольствием. Поэтому я хочу поздравить в первую очередь Алексея Чернобая. Поздравить этот замечательный театр с 30 летием.За 30 лет было всякое, вспоминают здесь. Александровский театр даже был на грани закрытия. Но его отстояли. Те, кто сегодня тоже в зале. Те, кто выходят на эту сцену и своим творчеством доказывают - театр готов преодолевать любые трудности. За эти годы создано более сотни успешных театральных работ: комедии, драмы, трагедии.Анна Кузнецова, глава Александровского района:- Я поклонница не скрываю, я поклонница нашего театра. Я считаю, что наши жители, которые к этому искусству приобщились они тоже с гордостью, чувствуют себя особенными Театр это особое искусство.Ксения Мельгунова - актриса Александровского театра. Атмосферу за кулисами описывает одним словом - семья.Ксения Мельгунова, актриса Александровского театра драмы:- Театр это моя вторая семья и мы здесь все друг друга поддерживаем и когда мы семьей выходим на сцену и играем, вместе, что то создаем, вот это творчество, сказку это незабываемо.У главного режиссера и бессменного руководителя театра Алексея Чернобая двойной юбилей: театру 30, ему самому - 65. Но ощущение, что наоборот, говорят его коллеги. Режиссер полон энергии и идей. На вопрос, в чем секрет долгих лет успешного руководства, отвечает просто: человечность.Алексей Чернобай, главный режиссер Александровского театра драмы:- Простая человечность, быть сначала все таки человеком, потом профессионалом и второе тоже важно быть в профессии и ей не изменять. Но во-первых театр для людей, как великий итальянский режиссер Джорджи Стрелли говорил - театр для людей. Мы не итальянцы, мы ученики Станиславского Константина Сергеевича, но мы также работаем только для людей.И они высоко ценят свой театр. На ближайшие спектакли раскуплены все билеты.Федор Лалакин, Андрей Беляков "Вести Владимир"