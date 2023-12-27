Депутат Госдумы от Владимирской области в этом году 15 раз становился субъектом законодательной инициативы. Один из важнейших законопроектов, в котором Алексей Говырин выступил в роли

Депутат Госдумы от Владимирской области в этом году 15 раз становился субъектом законодательной инициативы. Один из важнейших законопроектов, в котором Алексей Говырин выступил в роли соавтора, стал так называемый закон о «наливайках». Главная его цель – борьба с рюмочными в многоквартирных жилых домах, отметил депутат. Алексей Говырин, депутат Госдумы от Владимирской области Мы приняли долгожданный