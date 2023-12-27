Алексей Климов, заведующий травматологическим отделением Александровской больницы рассказал, в...

Алексей Климов, заведующий травматологическим отделением Александровской больницы рассказал, в каком режиме будут работать медики в новогодние каникулыЗима и новогодние праздники - горячее время для травматологов.Причина - не только гололед. Но и нарушение элементарных мер безопасности. Например, в обращении с петардами и фейерверками. Как уберечься от травм и в каком режиме будут работать медики в новогодние каникулы?"Вестям" рассказал заведующий травматологическим отделением Александровской центральной районной больницы, Алексей Климов.