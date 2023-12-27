В коллекцию музея-заповедника «Александровская слобода» возвратились из реставрации довольно ценные предметы, относящиеся к истории знаменитого текстильного производства, находившегося в Александрове, Струнино и Карабаново.

В коллекцию музея-заповедника «Александровская слобода» возвратились из реставрации довольно ценные предметы, относящиеся к истории знаменитого текстильного производства, находившегося в Александрове, Струнино и Карабаново.Из Научно-реставрационного центра имени Грабаря, постоянного партнера музея, буквально вчера «приехали» две папки-бювар (бювар – от фр. buvard. принадлежность письменного стола... или тетрадь, вставленная в кожаную крышку, для хранения бумаг). Их владельцем был Асаф Иванович Баранов, местный текстильный магнат, устроитель и меценат, известный российский промышленник рубежа XIX-XX вв. Первая папка презентована купцу I гильдии А.И.Баранову Александровской женской прогимназией в честь 25-летия Соколовской мануфактуры, вторая, по всей видимости, была приобретена владельцем или подарена ему в качестве «делового презента».«Обе папки, «кочевавшие» столько лет из рук в руки, находились в плохой сохранности и внешне были весьма непрезентабельны. Но теперь они настоящие «деловые аксессуары», которыми пользовались исключительно «мильёнщики». Но папки не только обновились: в процессе работ, когда реставраторы стали вскрывать слои, выяснилось, что первая была изготовлена в России в 1900 году, а вторая - в конце XIX века в Европе. В ходе демонтажа внутри нее найдена этикетка мастерской со следующим текстом «Магазин учен.БАРАША С.В. КОРЗУНЕНКО Кузнецкий мост д.Тверского подворья в москве». А далее идет надпись графитным карандашом: «Корзуненко 1885 г. Апрель 20 числа». На внутренней поверхности кожаного корешка папки клейма, обозначающие немецкий город Мейнц, прославившийся традиционным производством лакированных кож. Так что в процессе работ были установлены время и место рождения теперь уже музейного предмета», - рассказывает Елена Жилкина, главный хранитель музея-заповедника.Кстати, сотрудники обнаружили вещи совершенно случайно: их выставил на продажу хозяин, не подозревавший о ценности этих больших кожаных папок с шикарными серебряными накладками. Владельцем оказался В.Д.Бадюков – географ, преподаватель МГУ и, как выяснилось, прямой потомок нашего знаменитого текстильщика (по женской линии он – внук родной внучки Асафа Баранова).В «барановском» фонде музея-заповедника очень много «производственных» вещей, а вот мемориальных практически не было. Теперь есть.