В гуманитарной миссии принимают участие отделения партии, общественные приёмные, представители бизнеса, НКО и жители регионов по всей стране.

Работа Единой России по помощи новым регионам и фронту продолжается в круглосуточном режиме, подчеркнула глава штаба по гуманитарному сотрудничеству, замсекретаря Генсовета партии Анна Кузнецова.Привозим жителям лекарства, продукты, одежду, стройматериалы и многое другое. Вместе с партнёрами – Минздравом, ФМБА, Минпросвещения, Минобороны, фондом Своих не бросаем, движением Здоровое Отечество, ОАО РЖД вывезли на лечение более 700 детей, – отметила она на заседании штаба.Волонтёры помогают жителям прифронтовых районов, выполняют адресные заявки на доставку продуктов и лекарств, уделяют особое внимание одиноким людям и многодетным семьям. При поддержке Единой России и фонда Дорога жизни в сиротских учреждениях реализуется проект Я с тобой. Его партия запустила в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях и распространила на 13 регионов. Врачи посетили 18 учреждений, осмотрели более 800 детей. Несколько десятков направили на лечение в федеральные клиники.Анна Кузнецова отметила, что по народной программе Единой России и при поддержке регионов-шефов в новых регионах восстанавливается мирная жизнь: строится жильё и соцобъекты, решаются вопросы образования, выстраивается система здравоохранения.В этом году я поймала себя на мысли: в очередной раз отправляясь с гуманитарным конвоем в ДНР, я вдруг поняла, что для меня эти места уже как родные. Уже нет той растерянности: куда ехать и кому звонить? Уже не возникает вопросов – когда комендантский час и что отвечать военным на блокпостах? А самое главное – я знаю, что там меня ждут родные лица наших бойцов, мирные жители и дети.Это московские мобилизованные, которые защищают нашу Родину в Запорожской области, бригада Волки, сотка и множество других боевых подразделений, с которыми мы поддерживаем ежедневную связь. Это жители Донецка, Мариуполя, Токмака, Геническа и многих малых населенных пунктов, с которыми мы познакомились за два года. Это семьи, которым мы привозим гуманитарную помощь, и это дети, которые занимаются в домах культуры и живут в детских домах, которым помогает Женское движение и дружное волонтерское сообщество Москвы, – отметила замруководителя исполкома Московского городского реготделения Единой России, член Генсовета Единой России, региональный координатор партпроекта Женское движение Единой России Ирина Елифёрова. – Счет гуманитарных грузов, доставленных Московской Единой Россией в зону СВО, превысил 5000 тонн. И эта цифра продолжает расти: очередной гумконвой отправился в ЛНР в субботу, 23 декабря.Гуманитарная миссия сплотила москвичей. Люди принимают участие в сборах, помогают раненым в военных госпиталях и поддерживают семьи мобилизованных бойцов, а также людей, которые все еще живут в пунктах временного размещения. И это самое главное доказательство того, что Россия победит: потому что мы едины.Активно участвуют в гуманитарной миссии волонтёры Молодой Гвардии. Они постоянно работают в больнице интенсивного лечения Мариуполя, военном госпитале Луганска, больнице им. Калинина в Донецке. С сентября 2023 года на территории Херсонской области стартовал педагогический десант МГЕР. Активисты открыли футбольную школу им. Андрея Соломатина на территории Мариуполя, бесплатную секцию по самбо в Шахтёрске.Под патронажем гуманитарного штаба партии находятся порядка 10 тысяч семей беженцев в Белгородской области. Волонтёры развозят продукты в прифронтовые сёла Харьковской области.Анна Кузнецова поблагодарила всех, кто содействует партии в гуманитарной работе.Волонтёры Молодой Гвардии сражаются на передовой, помогают ухаживать за ранеными в госпиталях, поддерживают одиноких и маломобильных граждан, людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Всестороннюю поддержку штабу оказывает МЧС России. Сотрудники ведомства работают в самых непростых условиях. Движение Здоровое Отечество открывает спортплощадки в городах Донбасса, оказывает большую помощь детям. Фонд Своих не бросаем помогает военнослужащим, организует реабилитацию детей из новых регионов. Спасибо всем, кто помогает, – добавила глава гуманитарного штаба.В свою очередь, замглавы МЧС, генерал-полковник Виктор Яцуценко поблагодарил Единую Россию за особый вклад в работу по сбору гуманитарных грузов по всей стране.В тесном контакте с вами мы успешно выполняем задачу, поставленную Президентом, – подчеркнул замминистра.