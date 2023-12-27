Оказалось, что эту рекомендацию антитеррористическая комиссия города дала администрации.

Глава Коврова Владимирской области Елена Фомина объяснила, почему в городе не будет новогоднего фейерверка. Об этом пишет .Оказалось, что эту рекомендацию антитеррористическая комиссия города дала администрации. Чтобы обеспечить безопасность граждан в условиях СВО и исключить формирование толп во избежание террористических актов.В мэрии также уточнили, что финансовый фактор в данной ситуации никакой роли не играет.