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<a href="https://33live.ru/novosti/27-12-2023-gtrk-vladimir-obyavlyaet-svedeniya-o-razmere-i-usloviyax-oplaty-predvybornoj-agitacii-po-vyboram-prezidenta-rossijskoj-federacii.html" target="_blank">ГТРК Владимир объявляет сведения о размере и условиях оплаты предвыборной агитации по выборам Президента Российской Федерации</a> - ГТРК Владимир объявляет сведения о размере и условиях оплаты предвыборной агитации по выборам...