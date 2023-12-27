ГТРК Владимир объявляет сведения о размере и условиях оплаты предвыборной агитации по выборам...
ГТРК "Владимир" объявляет сведения о размере и условиях оплаты предвыборной агитации по выборам Президента Российской Федерации.
Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Владимир» объявляет сведения о размере и условиях оплаты, а также иных условиях размещения предвыборной агитации в период проведения предвыборной агитации с 17 февраля 2024 г. до 23.59 часов 14 марта 2024 года по местному времени (включительно) по выборам Президента Российской Федерации:
В региональном эфире общероссийских обязательных общедоступных телеканалов «Телеканал «Россия» («Россия 1»)» и «Российский Информационный Канал «Россия - 24» (Россия - 24) с распространением на территории Владимирской области
В региональном эфире общероссийских обязательных общедоступных радиоканалов «Радио России», «Маяк» с распространением на территории Владимирской области
Стоимость услуг по размещению предвыборной агитации составляет:
Телеканал «Россия 1»
Название ЭСМИ (или передачи)
Дни недели
Часть дня
Стоимость 1 мин.,
руб. РФ (без НДС)
«Телеканал «Россия» (Россия - 1)
будни
Утро
36 000
День
24 000
Вечер
54 000
выходные
Утро
30 000
Телеканал «Россия 24»
Название ЭСМИ (или передачи)
Дни недели
Часть дня
Стоимость 1 мин., руб. руб. РФ (без НДС)
«Телеканал «Российский Информационный Канал «Россия - 24» (Россия – 24)
будни
Утро
45 000
День
45 000
Вечер
45 000
выходные
День
45 000
Радиоканал «Радио России»
Название ЭСМИ (или передачи)
Дни недели
Часть дня
Стоимость 1 мин., руб. РФ (без НДС)
«Радио России»
Будни,
выходные
Утро
18 000
День
12 000
Вечер
12 000
Радиоканал «Маяк»
Название ЭСМИ (или передачи)
Дни недели
Часть дня
Стоимость 1 мин., руб. РФ (без НДС)
«Маяк»
Будни
Утро
12 000
День
12 000
Вечер
12 000
Вышеуказанные цены приведены в рублях РФ без учета налога на добавленную стоимость и без учета стоимости производства аудио и видеоматериалов. На стоимость услуг по размещению предвыборной агитации начисляется НДС по ставке 20%. Стоимость услуг по размещению предвыборной агитации иной продолжительности рассчитывается пропорционально. К размещению не принимается предвыборная агитация хронометражем менее 5 секунд.
Предвыборная агитация принимается с соблюдением следующих технических требований:
К размещению принимаются предвыборные агитационные материалы хронометражем, кратным 5 секундам, но не менее 5 секунд.
ГТРК вправе принять к размещению предвыборные агитационные материалы хронометражем более 5 секунд, но не кратным 5 секундам, в таком случае стоимость рассчитывается на основании вышеизложенных цен за продолжительность Материала, округленную до 5 секунд в большую сторону.
К размещению в региональном эфире телеканала «Телеканал «Россия» (Россия-1)» принимаются Материалы, отвечающие следующим техническим требованиям:
принимаются только предвыборные агитационные видеоматериалы в комплекте:
- оригинал видеоролика на флеш-накопителе или ссылка на яндекс-диск
- DVD- дисков с записью материалов (оригинал)
- DVD- дисков с записью материалов (копия)
- аннотаций.
Все предоставленные материалы должны соответствовать следующим технологическим требованиям:
Параметры и качество записи должны соответствовать требованиям ГОСТ-7845-92, ГОСТ-11515-91, ПТЭ-2001, ОСТ-58-21 (для аналоговых форматов), ОСТ-58-23 (для цифровых форматов), ГОСТ Р 53533-2009 (Цифровое телевидение высокой четкости. Основные параметры цифровых систем телевидения высокой четкости. Общие требования).
Видео:
- размещение Full HD,
- формат XDCAM HD422,
- формат контейнера MXF,
- кодек MPEG Video,
- название кодека XDCAM HD422,
- соотношение сторон 16:9,
- частота кадров 25 кадров/сек,
- тип развертки – чересстрочная,
- порядок развертки – верхнее поле первое
Звук стерео: - частота дискретизации 48,0 кГц, разрядность 24 бит
Видеоматериалы принимаются только 16:9 FHA (Full Height Anamorphic) в стандарте разложения 1920 х 1080 . Все сюжетно – важные детали изображения и вся графика (титры, надписи и т.д.) должны располагаться внутри зоны защиты изображения кадра 14:9. Область защиты изображения согласуется с Рекомендацией EBU R 95-2008 и продиктована необходимостью сохранения всего полезного поля видимой части изображения после всех преобразований при просмотре, как на телевизорах 4:3, так и на широкоформатных мониторах
К размещению в региональном эфире телеканала «Российский Информационный Канал «Россия - 24» (Россия – 24)» принимаются Материалы, отвечающие следующим техническим требованиям:
принимаются только предвыборные агитационные видеоматериалы в комплекте:
- оригинал видеоролика на флеш-накопителе или ссылка на яндекс-диск
- DVD- дисков с записью материалов (оригинал)
- DVD- дисков с записью материалов (копия)
- аннотаций.
Все предоставленные материалы должны соответствовать следующим технологическим требованиям:
Параметры и качество записи должны соответствовать требованиям ГОСТ-7845-92, ГОСТ-11515-91, ПТЭ-2001, ОСТ-58-21 (для аналоговых форматов), ОСТ-58-23 (для цифровых форматов), ГОСТ Р 53533-2009 (Цифровое телевидение высокой четкости. Основные параметры цифровых систем телевидения высокой четкости. Общие требования).
Видео:
- размещение Full HD,
- формат XDCAM HD422,
- формат контейнера MXF,
- кодек MPEG Video,
- название кодека XDCAM HD422,
- соотношение сторон 16:9,
- частота кадров 25 кадров/сек,
- тип развертки – чересстрочная,
- порядок развертки – верхнее поле первое
Звук стерео: - частота дискретизации 48,0 кГц, разрядность 24 бит
Видеоматериалы принимаются только 16:9 FHA (Full Height Anamorphic) в стандарте разложения 1920 х 1080 . Все сюжетно – важные детали изображения и вся графика (титры, надписи и т.д.) должны располагаться внутри зоны защиты изображения кадра 14:9. Область защиты изображения согласуется с Рекомендацией EBU R 95-2008 и продиктована необходимостью сохранения всего полезного поля видимой части изображения после всех преобразований при просмотре, как на телевизорах 4:3, так и на широкоформатных мониторах.
К размещению в региональном эфире радиоканала «Радио России» принимаются Материалы, отвечающие следующим техническим требованиям:
принимаются только предвыборные агитационные материалы в комплекте, состоящем из:
CD- дисков с записью материалов (оригинал);
CD- дисков с записью материалов (копия);
аннотаций.
Все предоставляемые материалы должны соответствовать следующим технологическим требованиям:
Параметры и качество записи должны соответствовать требованиям ОСТ 58-10-92 и ПТЭ 2001 часть 2, радиовещание, а также иным условиям договора о предоставлении эфирного времени.
Запись должна быть произведена на оптическом цифровом диске (компакт-диск) в формате WAV (CDA) c потоком 16 бит/44 кГц стерео.
Компакт-диск должен быть упакован в пластиковую коробку. На диске и коробке должна быть маркировка («лейбл») со следующими данными:
название и краткое содержание материалов;
кому принадлежит фонограмма, авторы музыки и слов, изготовитель (наименование зарегистрированного кандидата; политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата);
количество «треков»;
название каждого «трека» и его хронометраж;
общий хронометраж;
дата выхода в эфир;
надпись «МАСТЕР» на оригинале записи;
надпись «КОПИЯ» на втором экземпляре;
каждая запись на дорожке («треке») должна начинаться с двухсекундной паузы.
Компакт – диск должен быть новым, без царапин, потертостей и других повреждений.
Не допускается использование CD –RW дисков.
Материалы предоставляются в строгом соответствии с заявленным хронометражем.
К размещению в региональном эфире радиоканала «Маяк» принимаются Материалы, отвечающие следующим техническим требованиям:
принимаются только предвыборные агитационные материалы в комплекте, состоящем из:
CD- дисков с записью материалов (оригинал);
CD- дисков с записью материалов (копия);
аннотаций.
Все предоставляемые материалы должны соответствовать следующим технологическим требованиям:
Параметры и качество записи должны соответствовать требованиям ОСТ 58-10-92 и ПТЭ 2001 часть 2, радиовещание, а также иным условиям договора о предоставлении эфирного времени.
Запись должна быть произведена на оптическом цифровом диске (компакт-диск) в формате WAV (CDA) c потоком 16 бит/44 кГц стерео.
Компакт-диск должен быть упакован в пластиковую коробку. На диске и коробке должна быть маркировка («лейбл») со следующими данными:
название и краткое содержание материалов;
кому принадлежит фонограмма, авторы музыки и слов, изготовитель (наименование зарегистрированного кандидата; политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата);
количество «треков»;
название каждого «трека» и его хронометраж;
общий хронометраж;
дата выхода в эфир;
надпись «МАСТЕР» на оригинале записи;
надпись «КОПИЯ» на втором экземпляре;
каждая запись на дорожке («треке») должна начинаться с двухсекундной паузы.
Компакт – диск должен быть новым, без царапин, потертостей и других повреждений.
Не допускается использование CD –RW дисков.
Материалы предоставляются в строгом соответствии с заявленным хронометражем.
Одновременно с Материалами предоставляются сведения об использовании в предвыборном агитационном материале произведений российских и иностранных авторов.
Материалы должны быть исполнены на русском языке. В случае представления Материала на национальных языках народов Российской Федерации к Материалу должен быть приложен нотариально удостоверенный перевод Материала на русский язык.
Для заключения договора о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации должна быть предоставлена нотариально удостоверенная копия доверенности полномочного представителя, специально наделенного полномочиями на заключение договоров о предоставлении эфирного времени, подписания актов об оказании услуг и иных документов, связанных с исполнением договора о предоставлении эфирного времени, а также копии иных документов.
В случае размещения предвыборной агитации на платной основе, предоплата стоимости услуг должна быть произведена в полном размере не позднее, чем за три рабочих дня до первого дня размещения предвыборной агитации в эфире. В случае, если первый день размещения предвыборной агитации приходится на период с 17 по 21 февраля 2024 года, предоплата стоимости услуг должна быть произведена в полном размере не позднее, чем за два дня до первого дня размещения предвыборной агитации в эфире.
Размещение в эфире предвыборной агитации осуществляется в соответствии с условиями договоров о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации.
Договоры о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации заключаются с Заказчиком на основании соответствующего протокола жеребьевки. Незаключение договора о предоставлении эфирного времени признается отказом Заказчика от использования эфирного времени в соответствии с результатами жеребьевки, в связи с чем филиал ВГТРК ГТРК «Владимир» приобретает право распорядиться зарезервированным эфирным временем по собственному усмотрению.
Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с условиями договора, едиными для всех заказчиков, и иной информацией, обратившись к ведущему юрисконсульту ГТРК «Владимир», телефон, 4922-32-74-39 e-mail: [email protected]
Утверждаю: Директор ГТРК «Владимир» Филинов Андрей Николаевич