27 декабря для и.о. начальника управления по связям с общественностью Игоря Ефремова стало последним рабочим днем в администрации г. Владимира. «По ряду причин временно выпадаю из ..

27 декабря для и.о. начальника управления по связям с общественностью Игоря Ефремова стало последним рабочим днем в администрации г. Владимира.«По ряду причин временно выпадаю из коммуникации с вами... С благодарностью за многолетнюю совместную работу», - сообщил он редакционных рассылках.Из своих источников «АиФ» стало известно, что Игорю Олеговичу предложили пост в другом ведомстве.Напомним, Игорь Ефремов трудился в мэрии с 2019 года. До этого занимал кресло главного редактора газеты «Владимирские ведомости», где проработал семь лет.