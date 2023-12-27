В почти прошедшем году сотрудники регионального МЧС больше 3 тысяч раз выезжали на тушение пожаров, спасли от огня 120 человек, а в ДТП – около 80. В тревожном ведомстве подвели итоги года. В

В почти прошедшем году сотрудники регионального МЧС больше 3 тысяч раз выезжали на тушение пожаров, спасли от огня 120 человек, а в ДТП – около 80. В тревожном ведомстве подвели итоги года. В 2023 году на номер телефона “01” поступило больше 20 тысяч звонков. Еще 10 тысяч раз жители региона обращались в единую диспетчерскую службу.