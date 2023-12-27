Кража во имя любви: во Владимире местный житель совершил преступление, чтобы купить приятельнице...

Кража во имя любви: во Владимире местный житель совершил преступление, чтобы купить приятельнице новогодний подарокВ отношении 39-летней и 50-летнего жителей Владимира возбуждены два уголовных дела по статье "Кража" (ч. 1 ст. 158 УК РФ).Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, в середине декабря 39-летняя фигурантка, находилась в спортивном магазине крупного торгового центра во Владимире. Она выбрала понравившиеся куртку и джемпер, с которыми направилась в примерочную. Там злоумышленница смогла открепить от одежды антикражные датчики и, одев ее на себя, покинула магазин.Позже в туалете торгового центра женщина переоделась в свою одежду и с пакетом новой одежды стоимостью 19 000 рублей скрылась.Служба безопасности магазина обратилась в полицию, после чего полицейские оперативно установили личность и местонахождение воровки. Женщина была задержана, а украденные вещи изъяты.За аналогичное преступление накануне задержали 50-летнего местного жителя. Из того же сетевого магазина мужчина украл куртку, стоимостью 6 000 рублей, которую впоследствии продал. Фигурант пояснил, что на вырученные деньги купил своей приятельнице новогодний подарок.В отношении подозреваемых избрана мера пресечения виде подписки о невыезде.Фото: freepik.com