Изначально жители писали жалобы на работу транспорта.

Маршруты № 20С и 22С Владимира будет обслуживать новый перевозчик. Об этом «» рассказали в мэрии города.Изначально жители писали жалобы на работу транспорта. После этого в адрес компании «Ситилайн», которая курирует работу маршрутов - были направлены уведомления о нарушениях и выписаны штрафы.Далее контракт был расторгнут из-за множества штрафов. Сейчас обслуживанием маршрутов будет заниматься АО «Владимирпассажиртранс» и «ЕвроТрансВладимир Плюс».