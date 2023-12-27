Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко снял с Ёлки желаний шар с заветной мечтой 8-летней жительницы Владимира.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко снял с Ёлки желаний шар с заветной мечтой 8-летней жительницы Владимира. Об этом рассказала правительства 33-го региона.Девочку зовут Вероника, и она хочет побывать на главной новогодней ёлке в Кремле. «Вероника, мы тебя приглашаем. Организуем твою встречу и праздничный Новый год в столице», - приводит слова министра пресс-служба правительства Владимирской области.