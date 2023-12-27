На маршруте Владимир - Собинский район начал работу мобильный комплекс фото и видеофиксации За...

На маршруте Владимир - Собинский район начал работу мобильный комплекс фото и видеофиксацииЗа чистотой владимирских дорог и дворов теперь будет следить камера. На маршруте Владимир - Собинский район начал работу мобильный комплекс фото и видеофиксации. Какие еще нарушения он способен выявить? И как работает дорожная нейросетевая аналитика? Расскажет Мария Рябова.Подъехали к контейнерной площадке, я включаю оборудование, оно настраивается, фиксирует нарушение. В принципе, все.Этот мобильный фиксатор нарушений работает с помощью искусственного интеллекта. Сам обрабатывает снятые видео или фото и присылает информацию с точным местом и временем фиксации. Новое оборудование значительно облегчИт работу инспекторов гостехнадзора.Вячеслав Краев - инспектор государственного административно-технического надзора Владимирской области:- Надо было приехать, свой фотоаппарат, зафиксировать, взять рулетку, определить координаты свалки. Все это вручную.Потом составить кучу документов. Акты. Протоколы. И только потом выходило на постановление. Сейчас же, непосредственно, это оборудование позволяет нам выявить вот этот весь объем информации одной камерой.Такой комплекс в регионе - один. Стоит более 2 миллионов рублей и приобретен по поручению губернатора Владимирской области, Александра Авдеева. Сегодня главная задача комплекса - сделать регион чище. Следит за вывозом мусора. Но может фиксировать порядка 30 видов нарушений. Например, отмечать паркующихся на газонах или неправильное размещение рекламы.Виктор Шурыгин - начальник инспекции административно-технического надзора Владимирской области:- Летом целая масса у него: и заброшенные здания, и открытые люки, то, что нас касается. Мусор - это основная тема. Несанкционированные свалки.За уборку мусора отвечают региональные операторы. А с помощью мобильного комплекса их теперь легче привлечь к административной ответственности.Виктор Шурыгин - начальник инспекции административно-технического надзора Владимирской области:- Не нужно будет вызывать для составления протокола виновное лицо. Это будет уже просто вынесение постановления и привлечение лица к административной ответственности в виде штрафа.Работать мобильный комплекс будет ежедневно. Маршруты будут составляться по обращением владимирцев.Мария Рябова, Алексей Ковалев. "Вести - Владимир".