Новогоднюю мечту 8-летней Вероники из Владимира исполнит глава Минздрава России
Михаил Мурашко...
Новогоднюю мечту 8-летней Вероники из Владимира исполнит глава Минздрава России
Михаил Мурашко снял шарик с ее письмом с Елки желаний. Это Всероссийская акция, которая дает возможность стать для кого-то личным новогодним волшебником. В ней участвуют министры, сенаторы и депутаты, главы регионов и районов. Вероника написала, что ее заветная мечта - побывать на кремлевской елке.
Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ:
- Вероника, мы тебя приглашаем. Организуем твою встречу и, конечно же, праздничный новый год на кремлевской елке.