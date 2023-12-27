Новогоднюю мечту 8-летней Вероники из Владимира исполнит глава Минздрава России Михаил Мурашко...

Новогоднюю мечту 8-летней Вероники из Владимира исполнит глава Минздрава РоссииМихаил Мурашко снял шарик с ее письмом с Елки желаний. Это Всероссийская акция, которая дает возможность стать для кого-то личным новогодним волшебником. В ней участвуют министры, сенаторы и депутаты, главы регионов и районов. Вероника написала, что ее заветная мечта - побывать на кремлевской елке.Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ:- Вероника, мы тебя приглашаем. Организуем твою встречу и, конечно же, праздничный новый год на кремлевской елке.