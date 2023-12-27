Боксёрский матч. Один боксёр зверски избивает другого. Отвешивает ему просто
почём халва...Второй кое-как дожидается перерыва. Садится, ему надрезают заплывшие веки, чтобы хоть что-то видел, прикладывают заморозку - ну, короче, обычная картина... Следующий раунд - то же самое. Ну и, короче, так раундов пять. После пятого побитый уже не видит вообще ничего - не может найти свой угол.
Кое-как находит, садится и говорит тренеру:
- Слышь - ты там хоть поглядывай, чтобы меня судья не п*здил...
еще анекдот!