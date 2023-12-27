С января по октябрь 2023 года цены на яйца в регионе поднялись примерно на 25%. К таким выводам пришли в региональной прокуратуре. Ведомство провело заседание межведомственной рабочей группы.

С января по октябрь 2023 года цены на яйца в регионе поднялись примерно на 25%. К таким выводам пришли в региональной прокуратуре. Ведомство провело заседание межведомственной рабочей группы. Прокуроры пришли к выводу, что основными причинами роста цен стала необходимость закупки у зарубежных производителей инкубационного яйца, префиксов, лекарственных препаратов, запасных частей к оборудованию, аналогов которых на