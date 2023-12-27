Почти 20 тысяч выездов, десятки спасенных жизней: в управлении МЧС по Владимирской области подвели...

Почти 20 тысяч выездов, десятки спасенных жизней: в управлении МЧС по Владимирской области подвели итоги годаПочти 20 тысяч выездов, десятки спасенных жизней. Сегодня, в день спасателя, в региональном управлении МЧС подвели итоги 23-го года.Благодаря сплоченной и оперативной работе, отмечают в ведомстве, удалось снизить количество происшествий на воде. Владимирские спасатели помогают и жителям новых субъектов России - уже второй год подряд доставляют туда гуманитарную помощь.Особое место занимает работа с молодежью - так, сотрудники регионального МЧС регулярно проводят ознакомительные экскурсии с профессиями пожарный и спасатель.Алексей Купин - начальник Главного управления МЧС России по Владимирской области:- Весь летний сезон мы посвятили тоже взаимодействию с детьми. Работе, непосредственно, в детских организациях. Активно вот работали по проекту "Научись плавать". Порядка 4000 детей нам удалось провести через этот проект.Также сегодня спасатели отметили региональные СМИ, освещавшие работу ведомства в течение года. Среди них и команда ГТРК "Владимир" - за бесстрашие, проявленное на съемках.