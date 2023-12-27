При пожаре во Владимире сотрудники МЧС спасли 4 человека, из них 2 ребёнка 26 декабря 2023 года на...

При пожаре во Владимире сотрудники МЧС спасли 4 человека, из них 2 ребёнка26 декабря 2023 года на проспекте Ленина 71-А во Владимире произошел пожар в многоквартирном жилом доме. По фотографиям пресс-службы МЧС по Владимирской области видно, что в подъезде сгорел электрический щит.Информация о погибших и пострадавших не поступала. Сотрудники МЧС спасли 4 человека, из них 2 ребёнка, эвакуировано 15 человек, из них 5 детей.К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники и 18 человек личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области