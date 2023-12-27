Самовольные подключения к электросети увеличивают риск возникновения пожаров зимой
Неисправное...
Самовольные подключения к электросети увеличивают риск возникновения пожаров зимой
Неисправное электрооборудование и электросети - одна из наиболее частых причин возгораний в жилых домах. С начала 2023 года в регионе произошло более 730 таких пожаров, сообщает ГУ МЧС России по Владимирской области. Самовольные подключения увеличивают риск возгорания, особенно с наступлением зимы, когда из-за холодов и сокращения светового дня возрастает нагрузка на электросети.
Самовольные подключения чаще всего выполняются кустарно и могут привести к короткому замыканию и возгоранию. Кроме того, из-за нарушителей страдают соседи, которые исправно оплачивают счета за электроэнергию. Самовольные подключения снижают качество электроснабжения, провоцируют скачки напряжения и становятся причиной выхода из строя бытовой техники.
Самовольные подключения к электросетям являются правонарушением. В частности, физлицам по статье 7.19 КоАП РФ грозит административное наказание - штраф от 10 тысяч до 15 тысяч рублей. При повторном нарушении - от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.
В случае крупного ущерба при нарушении требований пожарной безопасности в жилье может наступить уголовная ответственность.
Сообщайте об известных вам фактах самовольного подключения к электросети по телефону горячей линии «Энергосбыт Волга» 8 (4922) 77-30-00 с 8:00 до 20:00 с понедельника по субботу или по электронной почте [email protected]
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