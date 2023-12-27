В первый день нового года температура в дневные часы составит в среднем -5 градусов. Во вторник, 2 января, будет еще прохладнее. Ночью ожидается до -12, днем – до -9 градусов.

В дневные часы 1 января температура воздуха в столице составит около -5 градусов, в последующие дни она будет понижаться. Об этом Москве 24 рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков."Ситуация с погодой сейчас меняется очень быстро. Если 30 декабря циклон у нас относительно теплый, то 31 декабря мы будем находиться уже в его тылу. Сейчас в районе Коми формируется очаг холода, и к 1 января он начнет выдвигаться к нам", – отметил синоптик.По словам Цыганкова, днем 31 декабря в столице ожидается от 0 до -2 градусов. В ночь на 1 января температура опустится до -4...-8. В первый день нового года температура в дневные часы составит в среднем -5 градусов. Во вторник, 2 января, будет еще прохладнее. Ночью ожидается до -12, днем – до -9 градусов.Ранее в Гидрометцентре России предупредили, что в конце года в 11 регионах страны прогнозируются аномальные холода. В том числе речь идет про Якутию, Чукотку, Магаданскую и Амурскую области, сообщил научный руководитель учреждения Роман Вильфанд. В некоторых частях РФ столбики термометров могут показывать до -47...-51 градуса.