Синоптики рассказали, как повлияет на погоду во Владимиркой области малоподвижный циклон.
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Синоптики рассказали, как повлияет на погоду во Владимиркой области малоподвижный циклон.
В четверг, 28 декабря, погода в регионе 33 будет формироваться под влиянием заполняющегося и малоподвижного циклона.
Он сохранит во Владимирской области облачную погоду, местами пройдёт небольшой снег, на дорогах и тротуарах гололедица.
Температура воздуха 0…-5°.
Ветер слабый: северный, северо-западный 2–7 м/с.
Атмосферное давление будет вырастет до 739 мм ртутного столба, что все равно ниже нормы.
Погодные приметы:
- В марте ожидается такая же погода, какая будет в этот день.
- Похолодает, если 28 декабря с утра сильный мороз, а к вечеру потеплеет.
- А вот, если рамы окон вспотели в мороз – это примета, что ожидается потепление.
- Скоро оттепель, если над лесом видны синие пятна, а если заря 28 декабря красная – это верная примета, что предстоят сильные морозы.
Фото: Timothy Eberly, https://unsplash.com