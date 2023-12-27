Синоптики рассказали, как повлияет на погоду во Владимиркой области малоподвижный циклон. В...

Синоптики рассказали, как повлияет на погоду во Владимиркой области малоподвижный циклон.В четверг, 28 декабря, погода в регионе 33 будет формироваться под влиянием заполняющегося и малоподвижного циклона.Он сохранит во Владимирской области облачную погоду, местами пройдёт небольшой снег, на дорогах и тротуарах гололедица.Температура воздуха 0…-5°.Ветер слабый: северный, северо-западный 2–7 м/с.Атмосферное давление будет вырастет до 739 мм ртутного столба, что все равно ниже нормы.Погодные приметы:- В марте ожидается такая же погода, какая будет в этот день.- Похолодает, если 28 декабря с утра сильный мороз, а к вечеру потеплеет.- А вот, если рамы окон вспотели в мороз – это примета, что ожидается потепление.- Скоро оттепель, если над лесом видны синие пятна, а если заря 28 декабря красная – это верная примета, что предстоят сильные морозы.Фото: Timothy Eberly, https://unsplash.com