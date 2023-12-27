Смертельный удар в сердце: житель Владимира получил реальный срок за убийство возлюбленной В...

Смертельный удар в сердце: житель Владимира получил реальный срок за убийство возлюбленнойВ отношении 36-летнего жителя Владимира вынесен приговор. Он обвиняется в убийстве своей сожительницы (ч.1 ст. 105 УК РФ).Дело обстояло следующим образом: 12 января 2023 года мужчина и его сожительница пошли в гости к её сестре, у которой все вместе распивали спиртное. Некоторое время спустя женщина ушла домой, а осужденный остался в гостях. Когда вечером мужчина пришёл домой, между ним и возлюбленной произошла ссора на почве её ревности.В ходе конфликта нетрезвый мужчина стал избивать потерпевшую, нанося удары по голове, туловищу. Кроме этого, злоумышленник ударил колюще-режущим предметом в грудь и шею женщины. Смертельный удар пришелся в сердце возлюбленной. От полученных повреждений 42-летняя потерпевшая скончалась на месте, а мужчина с места преступления скрылся. Об этом сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.Тело женщины обнаружили сотрудники полиции, которых вызвала сестра жертвы, не сумев попасть в квартиру.Виновному назначено 10,5 лет колонии строго режима."Кроме того, осужденному отменено условное осуждение по ранее вынесенному приговору Ленинского районного суда и окончательно назначено наказание в виде 11 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима", - добавили в ведомстве.Приговор не вступил в законную силу.Фото: unsplash.com