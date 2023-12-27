Смотрите Вести в 14.30: Что внутри банок с тушенкой? И все ли соответствуют ГОСТу?
Фокус с...
Смотрите "Вести" в 14.30: Что внутри банок с тушенкой? И все ли соответствуют ГОСТу?
Фокус с исчезновением
- Осудили за незаконное обналичивание. С одним нюансом - в вещдоке не досчитались трёх миллионов рублей. Как вещдок по одному делу стал предметом кражи в другом?
На вкус и цвет
- Что внутри банок с тушенкой? И все ли соответствуют ГОСТу? Итоги тушеночного рейда от владимирского "Народного контроля".
30 лет на сцене
И сотни успешных постановок и большие премьерные планы. Александровский театр драмы отмечает тридцатилетие.