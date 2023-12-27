Смотрите Вести в 9.00: как вещдок по одному делу стал предметом кражи в другом
Фокус с...
Смотрите "Вести" в 9.00: как вещдок по одному делу стал предметом кражи в другом
Фокус с исчезновением
- Осудили за незаконное обналичивание. Но не досчитались важных вещдоков - трех миллионов рублей. Как вещдок по одному делу стал предметом кражи в другом?
Под прицелом
- Улыбнитесь! Вас снимает камера мобильного комплекса фото и видеофиксации. Пока во главе - мусорный вопрос. Какие еще нарушения будет фиксировать искусственный интеллект?
30 лет на сцене
- Сотни успешных постановок и большие премьерные планы. Александровский театр драмы отмечает тридцатилетие.