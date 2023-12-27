Тушеночный рейд: во Владимире проверили качество мясных консервов. Активисты проекта партии...

"Тушеночный рейд": во Владимире проверили качество мясных консервов.Активисты проекта партии Единая Россия "Народный контроль" и студенты Владимирских вузов проверили качество мясных консервов. Оценку прошли более 20 образцов тушеной говядины. Подробности тушёночного рейда у Александра Сыпченко.Активисты "Народного контроля" , студенты и общественники пробуют тушенку с владимирских прилавков. Им предстоит оценить вкус, запах и цвет мясных консервов.Все банки аккуратно вскрывают, затем содержимое раскладывают по тарелкам и дегустируют. В процессе участники эксперимента должны оценить количество желе и жира, наличие кускового мяса и специй в каждом образце.Ольга Кондратьева, студентка ВлГУ:- Хорошо, что смогла попробовать большое разнообразие тушенки. Смогла сравнить и понять, что не вся плохая, а есть хорошие экземпляры, но советовала бы я покупать мясо наверное подружкам.Все участвующие в эксперименте пришли к единому мнению - самая дешевая тушенка по вкусу не имеет ничего общего с мясом. Активисты надеются, что их эксперимент поможет потребителям мясных консервов приобрести качественный, вкусный и полезный товар.Иван Богданов, участник проекта "Народный контроль":- Тушенку я обычно не покупаю, но из всех образцов, которые мы сегодня дегустировали я бы посоветовал буквально несколько экземпляров, другие на мой взгляд показались не соответствующие заявленному качеству. Много жира, жил, крупные частицы перца, попадались кости.Приобретение любого продукта питания не должно превращаться в рулетку, подчеркивает координатор партийного проекта "Народный контроль" во Владимирской области Дмитрий Семенов.Дмитрий Семенов, координатор партийного проекта «Народный контроль» во Владимирской области:- Взяли банку, понимаем, что это качественно, иного на рынке быть не должно. В том случае если продукция не будет соответствовать, ГОСТу, который на ней указан мы будем обращаться в контрольно-надзорные органыВсе образцы тушеной говядины активисты "Народного контроля" направили в лаборатории на гистологические исследования и на соответствие ГОСТ о массовой доле мяса и жира. Результаты эксперимента, которые, мягко говоря, не впечатлили проверяющих, можно найти на официальном сайте Владимирского отделения "Единой России".Александр Сыпченко "Вести-Владимир"