У музея-заповедника Александровская слобода появился новый сайт Со временем он заменит...

У музея-заповедника "Александровская слобода" появился новый сайтСо временем он заменит классическую версию, выпущенную 10 лет назад.На платформе работает интернет- магазин, где есть возможность выбрать и оплатить разные услуги – купить эксклюзивные сувениры и книги, заказать экскурсии, мастер-классы и билеты на концерт. Так же добавлены разделы с историческими справками и официальными документами. Остальная информация остаётся на старом сайте, который со временем перейдет в «архив». На текущий момент у Александровской слободы три рабочих сайта, у каждого из которых своя «миссия». Третий интернет-ресурс - плод сотрудничества со студентами Высшей школы экономики.Посетитель с помощью карты может совершить виртуальную прогулку по музею.Олеся Коженкова, заведующая сектором информационных технологий музея-заповедника «Александровская слобода»:- Основной сайт музея...более современный сайт.