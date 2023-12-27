Начальник ГУ МЧС России по Владимирской области Алексей Купин поздравил своих коллег с Днём спасателя РФ и отметил, что в текущем году сотрудники регионального ведомства спасли более 300 человек.

Начальник ГУ МЧС России по Владимирской области Алексей Купин поздравил своих коллег с Днём спасателя РФ и отметил, что в текущем году сотрудники регионального ведомства спасли более 300 человек.Руководитель поблагодарил действующих работников за мужество и стойкость, а ветеранов службы – за мудрые советы и помощь. «От всей души поздравляю вас с праздником и желаю крепкого здоровья и долголетия, твёрдости духа и неиссякаемой энергии, дальнейших успехов в службе», - подчеркнул Алексей КупинПолный текст поздравления размещён в ГУ МЧС России по Владимирской области.