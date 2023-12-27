Установлено, что с 2019 по 2021 годы 73-летний генеральный директор городского рынка совершал регулярные поездки на служебном авто в личных целях. При этом руководитель собирал чеки о покупке

Установлено, что с 2019 по 2021 годы 73-летний генеральный директор городского рынка совершал регулярные поездки на служебном авто в личных целях. При этом руководитель собирал чеки о покупке бензина и ежемесячно передавал в бухгалтерию, не сообщая, что поездки были не рабочими. После этого обвиняемый утверждал документы и получал суммы по этим чекам, а в дальнейшем