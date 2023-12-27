В Александрове перед судом предстанет житель Москвы, который с 2019 по 2021 годы работал директором муниципального рынка.

В Александрове перед судом предстанет житель Москвы, который с 2019 по 2021 годы работал директором муниципального рынка. Мужчину обвиняют в присвоении денежных средств с использованием своего служебного положения и служебном подлоге. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Правоохранители выяснили, что москвич имел в распоряжении служебную машину и едва ли не каждую неделю ездил на ней из Александрова в столицу России. «При этом затраченный бензин мужчина компенсировал за счет средств организации: в авансовых отчетах указывалось, что денежные средства потрачены на нужды рынка», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Ущерб от действий экс-руководителя превысил 170 тыс. рублей.Уголовное дело передано в суд.