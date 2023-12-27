Голубое топливо появилось в деревне Быкасово, сообщили в правительстве области. Газопровод построили в рамках программы развития газоснабжения и газификации Владимирской области на 2021-2025

Голубое топливо появилось в деревне Быкасово, сообщили в правительстве области. Газопровод построили в рамках программы развития газоснабжения и газификации Владимирской области на 2021-2025 годы. В деревне проложили распределительные сети и создали условия для подключения к газу 134 домов и 1 котельной. Алексей Конышев, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Владимир» Строительство межпоселкового газопровода и его ввод