В Гороховецком районе введен в эксплуатацию новый межпоселковый газопровод
Первые дома в деревне...
В Гороховецком районе введен в эксплуатацию новый межпоселковый газопровод
Первые дома в деревне Быкасово уже подключились к газовым сетям. Подробности в нашем репортаже.
Жители Быкасово Гороховецкого района не скрывают радости - в деревню пришло долгожданное голубое топливо. Людмила Козлова одна из первых ощутила разницу: в доме теперь теплее, возить дрова не нужно.
Людмила Козлова, жительница деревни Быкасово:
- Дрова заготавливали, уголь покупали. Приходилось с утра вставать, чистить печку, идти за дровами, за углем. Уходила на работу - приходишь и снова холодно. И снова начинаешь - чистить котел, нести уголь, дрова - и снова топить.
В соответствии с поручением президента, к которому жители обратились с просьбой об ускорении газификации деревни, газопровод был построен с опережением плановых сроков. С приходом в деревню сетевого топлива жители получили возможность принять участие в догазификации. Она предусматривает бесплатное для жителей подведение газа до границ земельных участков домовладений. На обустройство газовых сетей внутри территории участка жители получают субсидию из областного бюджета - от 40 до 100 тысяч рублей.
Наталия Волкова, заместитель министра жилищно - коммунального хозяйства Владимирской области:
- Для того, чтобы получить субсидию гражданам надо заключить договор со специализированной организацией или газораспределительной организацией и предоставить ей документы на получение субсидии.
Межпоселковые и распределительные сети построены в Быкасово по программе развития газоснабжения и газификации Владимирской области на 2021-2025 годы. В 6 домовладениях газ уже подключен, в остальные дома голубое топливо придет в ближайшее время. Ждут природный газ и в других еще не газифицированных населенных пунктах Гороховецкого района.
Оксана Рябовол, глава администрации Гороховецкого района:
- Из последний реализованных проектов - это поселок Чулково. В 2018 году из крупных. Вот у нас сейчас Васильчиково в процессе. Через месяц запустим. Еще 3 населенных пункта в следующем году у нас по плану.
Подать заявку на подключение к газу жители могут традиционным способом - в клиентских офисах компании на местах, в отделениях МФЦ и ЕРИЦ или дистанционно на портале Единого оператора газификации, через Госуслуги или по электронной почте.
Максим Бувин, директор филиала АО "Газпром газораспределение Владимир" в г. Коврове:
- Что касается нашей Владимирской области в рамках данной программы запланировано построить 75 межпоселковых газопроводов. Тем самым газом будут обеспечены более 28 тысяч потребителей.
В общей сложности по итогам пятилетней программы сетевой газ получат жители более 300 населенных пунктов области и около 100 котельных, которые будут снабжать природным ресурсом в том числе социальные учреждения и объекты бизнеса.
Полина Лаптева, Алексей Ковалев, "Вести Владимир".