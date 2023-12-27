В Гороховецком районе введен в эксплуатацию новый межпоселковый газопровод Первые дома в деревне...

В Гороховецком районе введен в эксплуатацию новый межпоселковый газопроводПервые дома в деревне Быкасово уже подключились к газовым сетям. Подробности в нашем репортаже.Жители Быкасово Гороховецкого района не скрывают радости - в деревню пришло долгожданное голубое топливо. Людмила Козлова одна из первых ощутила разницу: в доме теперь теплее, возить дрова не нужно.Людмила Козлова, жительница деревни Быкасово:- Дрова заготавливали, уголь покупали. Приходилось с утра вставать, чистить печку, идти за дровами, за углем. Уходила на работу - приходишь и снова холодно. И снова начинаешь - чистить котел, нести уголь, дрова - и снова топить.В соответствии с поручением президента, к которому жители обратились с просьбой об ускорении газификации деревни, газопровод был построен с опережением плановых сроков. С приходом в деревню сетевого топлива жители получили возможность принять участие в догазификации. Она предусматривает бесплатное для жителей подведение газа до границ земельных участков домовладений. На обустройство газовых сетей внутри территории участка жители получают субсидию из областного бюджета - от 40 до 100 тысяч рублей.Наталия Волкова, заместитель министра жилищно - коммунального хозяйства Владимирской области:- Для того, чтобы получить субсидию гражданам надо заключить договор со специализированной организацией или газораспределительной организацией и предоставить ей документы на получение субсидии.Межпоселковые и распределительные сети построены в Быкасово по программе развития газоснабжения и газификации Владимирской области на 2021-2025 годы. В 6 домовладениях газ уже подключен, в остальные дома голубое топливо придет в ближайшее время. Ждут природный газ и в других еще не газифицированных населенных пунктах Гороховецкого района.Оксана Рябовол, глава администрации Гороховецкого района:- Из последний реализованных проектов - это поселок Чулково. В 2018 году из крупных. Вот у нас сейчас Васильчиково в процессе. Через месяц запустим. Еще 3 населенных пункта в следующем году у нас по плану.Подать заявку на подключение к газу жители могут традиционным способом - в клиентских офисах компании на местах, в отделениях МФЦ и ЕРИЦ или дистанционно на портале Единого оператора газификации, через Госуслуги или по электронной почте.Максим Бувин, директор филиала АО "Газпром газораспределение Владимир" в г. Коврове:- Что касается нашей Владимирской области в рамках данной программы запланировано построить 75 межпоселковых газопроводов. Тем самым газом будут обеспечены более 28 тысяч потребителей.В общей сложности по итогам пятилетней программы сетевой газ получат жители более 300 населенных пунктов области и около 100 котельных, которые будут снабжать природным ресурсом в том числе социальные учреждения и объекты бизнеса.Полина Лаптева, Алексей Ковалев, "Вести Владимир".