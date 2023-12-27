Напомним, в прошедшие выходные непогода оставила без света около 10 тысяч жителей области. Сегодня электроснабжение восстановлено во всех пострадавших населенных пунктах. Но вот незадача

Напомним, в прошедшие выходные непогода оставила без света около 10 тысяч жителей области. Сегодня электроснабжение восстановлено во всех пострадавших населенных пунктах. Но вот незадача – есть вероятность, что некоторым жителям праздник придется отмечать при свечах и без поздравления Президента. Дело в том, что в выходные снова обещают +2 градуса и мокрый снег. Чтобы предотвратить отключения