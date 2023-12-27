Вчера в КГТА им В.А. Дегтярева состоялось торжественное открытие второй очереди лаборатории специальной робототехники и систем управления им. Ю.М. Сазыкина.

Вчера в КГТА им В.А. Дегтярева состоялось торжественное открытие второй очереди лаборатории специальной робототехники и систем управления им. Ю.М. Сазыкина.На втором этаже лабораторного корпуса Ковровской академии теперь развернут целый комплекс для совершенствования навыков в области навигационных, робототехнических систем, программирования, систем технического зрения.Участие в церемонии приняли ректор академии Елена Евгеньевна Лаврищева, глава города Елена Владимировна Фомина, депутат Законодательного Собрания Инна Евгеньевна Гаврилова и генеральный директор АО «ВНИИ «Сигнал» - управляющей организации АО «КЭМЗ», председатель ВРО СоюзМаш России Владимир Анатольевич Пименов.С приветствием выступила ректор вуза Елена Евгеньевна Лаврищева:«Открытие лаборатории специальной робототехники и систем управления открывает новые возможности и перспективы для всех наших студентов и исследователей. Эта лаборатория станет центром инноваций, где студенты смогут расширить свои знания в различных областях робототехники и беспилотных технологий, а также применить их на практике. Под руководством наших опытных ученых и преподавателей ребята смогут трансформировать свои теоретические знания в реальные проекты, которые внесут вклад в развитие современной науки и технологии».«ВНИИ «Сигнал» поддерживает тесные связи с КГТА. Открытие второй очереди лаборатории - важный шаг в развитии современных образовательных практик, которые студенты смогут закрепить на нашем предприятии. Их знания, опыт и навыки очень востребованы в нашем институте», – выступил Владимир Анатольевич Пименов.В рамках соглашения о реализации в Коврове модели непрерывного инженерного образования «дополнительное образование – школа – вуз – предприятие» еще в 2021 году была открыта первая очередь лаборатории специальной робототехники и систем управления имени Ю.М. Сазыкина, которая располагается и успешно работает на площадке КГТА в здании учебно-лабораторного корпуса на ул. Шмидта. Там школьники города Коврова изучают основы механики, электроники и программирования.Вторая очередь лаборатории – это новая функциональная площадка для студентов и молодых ученых вуза, которая дает возможность проводить исследования по следующим направлениям:изучение работы систем технического зрения различной физической природы, получение навыков эксплуатации таких систем, умение комплексировать информацию от систем технического зрения различной природы;исследование работы и разработка инерциальных навигационных систем, изучение методов корректировки и комплексирования навигационной информации;получение навыков работы со встраиваемыми микроэлектронными вычислительными системами, изучение интерфейсов обмена информацией, реализация методов параллельных вычислений;умение комплексно подходить к проектной деятельности, умение разрабатывать автономные мобильные наземные робототехнические системы, умение вести проектную деятельность в области робототехники, изучение методов отладки и верификации работы высокоинтеллектуальных робототехнических систем;умение разрабатывать и использовать системы управления артиллерийскими, робототехническими системами и комплексами с полным погружением в виртуальную реальность;изучение методов математического моделирования и верификации элементов робототехнических систем, методов параллельной разработки сложных технических систем и верификации их работы.Андрей Сергеевич Карпенков – заведующий кафедрой робототехники и комплексной автоматизации – презентовал гостям работу каждого направления и рассказал о разработках и достижениях кафедры в области робототехники и беспилотных технологий.В рамках соглашения ВНИИ «Сигнал» выделил 5 миллионов рублей на приобретение компьютеров, специального оборудования, программного обеспечения, робототехнического конструктора.На мероприятии Депутат Законодательного Собрания Инна Евгеньевна Гаврилова вручила благодарственные письма:- за достижения успехов в учебе, активную жизненную позицию и за победу во Всероссийском конкурсе «Робокрос-2023» награждены студенты направления «Мехатроника и робототехника» Редькин Антон Андреевич Кашицын Юрий, Осипов Роман, Адесский Алексей, Кочин Дмитрий;- за достижения успехов в учебе, активную жизненную позицию и за подготовку операторов беспилотных летательных аппаратов награждены студенты направления «Мехатроника и робототехника» Гусев Даниил и Соленков Дмитрий;- за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в развитие сферы образования и подготовку студентов-победителей Всероссийского конкурса «Робокрос-2023» награждены доцент кафедры робототехники и комплексной автоматизации Мартынов Олег Владимирович и заведующий лабораториями кафедры робототехники и комплексной автоматизации Моцилев Игорь Юрьевич.Поздравляем с открытием лаборатории! Желаем студентам успешной реализации исследовательских проектов в стенах родного вуза!Реклама.