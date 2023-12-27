Как сообщили в региональном ФСБ, была выявлена и пресечена деятельность одного из членов преступной группы, которая организовала нарколабораторию. Производство наркотиков заработало

Как сообщили в региональном ФСБ, была выявлена и пресечена деятельность одного из членов преступной группы, которая организовала нарколабораторию. Производство наркотиков заработало летом 2022 года. Тогда фигурант и еще трое участников организовали лабораторию в жилых и нежилых зданиях на территории Ковровского района. Там производили наркотического средства 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил) пентан-1-он (α-PVP), т.н. «соль». Преступников задержали в сентябре того