В Меленковском районе по требованию прокурора завершены работы по реконструкции водопроводных сетей...

В Меленковском районе по требованию прокурора завершены работы по реконструкции водопроводных сетей в селе ИлькиноПрокуратурой Меленковского района проведена проверка соблюдения действующего законодательства при реализации на территории района мероприятий национального проекта «Жильё и городская среда».Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры 7 февраля 2023 администрацией Меленковского района с ООО СК «КИТ» заключен муниципальный контракт на проведение работ по реконструкции водопроводных сетей в селе Илькино Меленковского района. Сумма контракта свыше 37 млн рублей. Срок выполнения до 31 сентября 2023.Однако работы в срок не завершены. Генеральному директору подрядной организации прокурором внесено представление, а также в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении.По результатам принятых прокуратурой района мер реагирования реконструкция водопроводных сетей завершена в полном объёме.Фото: пресс-служба областной прокуратуры