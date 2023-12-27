В Меленковском районе по требованию прокурора завершены работы по реконструкции водопроводных сетей...
В Меленковском районе по требованию прокурора завершены работы по реконструкции водопроводных сетей в селе Илькино
Прокуратурой Меленковского района проведена проверка соблюдения действующего законодательства при реализации на территории района мероприятий национального проекта «Жильё и городская среда».
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры 7 февраля 2023 администрацией Меленковского района с ООО СК «КИТ» заключен муниципальный контракт на проведение работ по реконструкции водопроводных сетей в селе Илькино Меленковского района. Сумма контракта свыше 37 млн рублей. Срок выполнения до 31 сентября 2023.
Однако работы в срок не завершены. Генеральному директору подрядной организации прокурором внесено представление, а также в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении.
По результатам принятых прокуратурой района мер реагирования реконструкция водопроводных сетей завершена в полном объёме.
Фото: пресс-служба областной прокуратуры