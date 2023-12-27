Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В новом роддоме Гусь-Хрустального приняли первые роды. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.Так, девочка весом в 2,6 килограмм появилась у жительницы города Виктории – это её третий ребёнок. Как отмечает сама мама, она очень хотела родить малыша в её родном городеСейчас обе находятся в палате временного пребывания, обе чувствуют себя хорошо. Своих первых пациентов, как отмечают во владимирском правительстве, обязательно поздравят с этим событием.