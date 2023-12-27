В Суздале местному предпринимателю вынесен приговор по делу о незаконном обналичивании денежных...

В Суздале местному предпринимателю вынесен приговор по делу о незаконном обналичивании денежных средствВ Суздальском райсуде накануне огласили приговор по уголовному делу о незаконном обналичивании денежных средств. На скамье подсудимых оказался местный предприниматель. Судебных прецедентов по этой статье в регионе немного. Разбирательство длилось почти полтора года и дошло до конца несмотря на один нюанс. Из сейфа украли основной вещдок - деньги. Про фокус с исчезновением - Дарья Давыдова.- Начинали с отдела сантехники. Открыли первый магазин в 2015 году.Владелец крупной стройбазы, предприниматель Михаил Бендюрин слишком известен в Суздале, чтобы спрятаться под маской. В день съемок его одолела простуда. Но если подозрение на ковид в итоге не подтвердилось, то другое прозвучало как приговор. Суд признал 33-летнего бизнесмена виновным в незаконной банковской деятельности. По данным следствия, Бендюрин помогал неким коммерческим структурам обналичивать денежные средства и уводить их в тень.Александр Моркин, старший помощник Суздальского межрайонного прокурора:- Удерживал за указанные незаконные банковские операции денежные средства в размере не менее 12%. Бендюриным обналичено свыше 60-ти миллионов рублей. За которые извлечен доход в крупном размере.В оперативную разработку предприниматель попал в марте 21-ого. Тогда прямо на выезде со стройбазы сотрудники полиции остановили машину с деньгами, которые подсудимый через курьера передал партнеру по бизнесу. Михаил говорит, что в долг. Следствие - что это и был "черный обнал". Шесть миллионов изъяли как вещдок, возбудили уголовное дело. Спустя полтора года оно ушло в Суздальский суд, и уже там, во время одного из заседаний в пакете обнаружилась внушительная недостача.Михаил Бендюрин, подсудимый:- Начинают распаковывать пакет. Но уже визуально видно, что он такой рыхлый. Распаковывают и начинают просто по пачкам перекладывать, и там по пачкам очень мало денег относительно того, что должно быть. То есть пять девятьсот восемьдесят было на пачке написано, то, что изъяли. А по факту там больше половины нет вообще физически, а половина не соответствует номерам.В мутном тексте - сухие подробности неловкого момента в зале суда. Это плохая, но копия постановления о возбуждении уголовного дела по факту кражи в особо крупном размере. "При ознакомлении с содержимым вещественных доказательствобнаружено, что в полиэтиленовом пакете, в котором упакованы изъятые денежные средства, отсутствует три миллиона девяносто пять тысяч рублей."Дарья Давыдова, корреспондент:- Согласно всё тому же постановлению, материалы были приняты в производство отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях прошлых лет регионального Следкома. В ведомстве это никак не комментируют, сам факт наличия уголовного дела не подтверждают, но и не опровергают.По нашим данным, подозреваемым по делу о краже проходит сотрудник районного отдела полиции, который занимался расследованием финансовых махинаций Бендюрина. А вот потерпевшего в деле нет. Зачитывая список вещдоков, которые подлежат хранению и возврату, судья Юрий Мокеев упомянул и деньги.Юрий Мокеев, судья Суздальского районного суда:- Денежные средства, изъятые 11 марта 2021 года в сумме 2 миллиона 885 тысяч рублей хранить по месту расследования до рассмотрения уголовного дела.Гособвинение просило для бизнесмена реальный срок в колонии и символический штраф. Судья предпочел альтернативное наказание - два года принудительных работ. Уголовное дело и вовсе было бы прекращено, если бы впервые судимый Бендюрин согласился возместить ущерб государству в двухкратном размере. Но своей вины предприниматель не признал. И приговор будет обжаловать.- Не согласен на сто процентов, пойдем до Верховного суда.Дарья Давыдова. Андрей Синягин. "Вести-Владимир".