Мужчину признали виновным в осуществлении банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения, сообщили в прокуратуре. Установлено, что клиенты осужденного переводили

Мужчину признали виновным в осуществлении банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения, сообщили в прокуратуре. Установлено, что клиенты осужденного переводили суммы по фиктивным договорам поставки товаров, а затем получали от фигуранта деньги наличными. При этом мужчина удерживал плату за свои услуги – не менее 12% от суммы. В период с 14.03.2019 по 09.03.2021 злоумышленник