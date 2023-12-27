Владимирский скульптор Петр Мавшов представил выставку работ, созданных из дерева, бронзы, камня за последние 3 года. «Вдох мгновенья» – название идеально описывает концепцию выставки.

Владимирский скульптор Петр Мавшов представил выставку работ, созданных из дерева, бронзы, камня за последние 3 года. «Вдох мгновенья» – название идеально описывает концепцию выставки. Скульптор смог с помощью металла передать человеческие эмоции. Однако для мастера все просто, также как испечь хлеб. Мука, вода, соль – и все готово! Петр Мавшов, автор выставки Ну и здесь