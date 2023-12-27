28-летнего Владимирца обвинили в убийстве соседа и сожительницы. Одно из преступлений долго оставалось не раскрытым. Как сообщает Следком области, в декабре 2019 года молодой человек поругался

28-летнего Владимирца обвинили в убийстве соседа и сожительницы. Одно из преступлений долго оставалось не раскрытым. Как сообщает Следком области, в декабре 2019 года молодой человек поругался с соседом на лестничной площадке многоквартирного дома и ударил его острым предметом. Потерпевшему удалось забежать в свою квартиру, супруга закрыла за ним дверь и вызвала скорую. Однако удар был