Чтобы автомобили не мешали уборке снега, в мэрии попросили убрать их на одну ночь. Снегоуборочные машины будут работать с 27 декабря с 20:00 и до 07:00 утра 28 декабря по следующим адресам: – Ул.
Чтобы автомобили не мешали уборке снега, в мэрии попросили убрать их на одну ночь. Снегоуборочные машины будут работать с 27 декабря с 20:00 и до 07:00 утра 28 декабря по следующим адресам: – Ул. Погодина;– Ул. Жуковского;– Ул. Летне-Перевозинская;– Ул. Никитская;– Ул. 1-я Никольская;– Ерофеевский спуск;– Мост, дамба р. Клязьма;– Дамба р. Содышка;– Ул. Добросельская;–