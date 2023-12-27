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<a href="https://33live.ru/novosti/27-12-2023-vladimircev-poprosili-ubrat-mashiny-s-ulic.html" target="_blank">Владимирцев попросили убрать машины с улиц</a> - Чтобы автомобили не мешали уборке снега, в мэрии попросили убрать их на одну ночь. Снегоуборочные машины будут работать с 27 декабря с 20:00 и до 07:00 утра 28 декабря по следующим адресам: – Ул.