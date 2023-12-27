В ближайшие выходные, 30 и 31 декабря, во Владимирской области вновь ожидается мокрый снег.

В ближайшие выходные, 30 и 31 декабря, во Владимирской области вновь ожидается мокрый снег. В связи с этим оперативный штаб по электроснабжению мобилизован на усиление. Такую информацию в своём сообщил губернатор 33-го региона Александр Авдеев.Напомним, что в результате последнего снегопада без света остались жители ряда населённых пунктов. Сегодня с последствиями стихии удалось справиться, подача электричества восстановлена.Однако впереди – новое испытание. «Поэтому продолжаем работать с энергетиками и органами местного самоуправления в штабном режиме, готовые к быстрому реагированию», - написал Александр Авдеев.