Работодателям 33-го региона компенсируют затраты на предупредительные меры по охране труда.

Работодателям 33-го региона компенсируют затраты на предупредительные меры по охране труда. В 2023 году отделение Социального фонда России по Владимирской области направило на эти цели более 155 млн рублей. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.В текущем году заявления на финансирование мероприятий по охране труда подали 352 владимирских работодателя. Расходы компенсировали тем, у кого нет долгов по страховым взносам в СФР.Отмечается, что возмещается 20% от общего объема уплаченных страховых взносов. Возможно и увеличение компенсации до 30%, если работодатель отправляет на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста.«Чтобы получить компенсацию, работодатель должен ежегодно до 1 августа направлять заявление во владимирское отделение Социального фонда России, после чего предоставить пакет необходимых документов», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.